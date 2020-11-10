Фонд кино создаст отдельное направление для помощи начинающим режиссерам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд кино планирует создать отдельное направление, которое бы помогало начинающим режиссерам выпускать в прокат свои картины, сообщила во вторник журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова. Первое время она планирует лично курировать этот вопрос.

"Одним из важнейших направлений внутри Фонда кино становится не только поддержка в производстве и прокате. Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться начинающему творцу, добиться показа его работы в кинозалах. Поэтому у нас будет отдельное направление в Фонде кино, очень дорогое для меня. Думаю, первое время буду курировать его лично", - сказала Любимова.

Она отметила, что "подобные релизы, создаваемые мастерами, которые не нашли продюсеров, как раз и можно было бы прокатывать в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта".

"Конечно, это не позволит увеличить сборы, но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино. Мне кажется, это важно с точки зрения просвещения", - пояснила министр.

Поддежка отечественного кино

Размер запланированной финансовой поддержки отечественного кинематографа в 2020 году составляет порядка 8 млрд рублей, сказала Любимова.

Президент России Владимир Путин, выступая ранее на заседании Совета по культуре и искусству, предложил в условиях пандемии поддерживать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы.

Министр культуры подчеркнула, что, несмотря на сложности этого года, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, работа киноиндустрии продолжается. "Общая запланированная сумма поддержки в этом году составляет 8 млрд рублей. Более 200 фильмов поддержано как по линии министерства культуры, так и по линии Фонда кино", - добавила Любимова.

Она добавила, что министерство не меняло сроки подачи документов, что позволило "нашим коллегам кинематографистам подготовиться и выйти на питчинги с новыми проектами".

"Впереди у нас еще четыре очень важных конкурса, в частности конкурс дебютантов", - подытожила министр.