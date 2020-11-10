Российский мультфильм "Большое путешествие" получил рекордные сборы в Европе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский мультфильм "Большое путешествие" стал самым кассовым отечественным фильмом за рубежом, сборы в Нидерландах превысили $1,8 млн. Об этом сообщил продюсер компании "Лицензионные бренды" Василий Ровенский во вторник, представляя продолжение мультфильма, претендующего на поддержку Фонда кино.

"Где-то, как в Нидерландах, пандемия помогла [прокату]: в отсутствие конкуренции с американскими большими проектами [мультфильм] "Большое путешествие" собрал $1 млн 850 тыс. только в Нидерландах, $300 тыс. - в Бельгии. Это очень большие результаты, которые раньше никогда не достигались российским кино", - сказал Ровенский.

Продюсеры ленты отметили, что в России она также оказалась популярна у зрителей: в кинотеатрах релиз посмотрели 1 млн человек.

Мультфильм "Большое путешествие" вышел в 2019 году. По сюжету, аист по ошибке доставляет малыша-панду в лес к русскому медведю. Вместе с друзьями медведь отправляется в путешествие, чтобы вернуть малыша туда, где он должен расти.

Во второй части "Большое путешествие. Специальная доставка" в лес к бурому медведю попадает малыш-гризли.