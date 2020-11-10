"Золотая маска" назвала спектакль "Артефакт-сюита" Большого театра лучшим балетом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Артефакт-сюита" Большого театра выиграл в номинации "Лучший балет" Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом было объявлено на церемонии, которая проходит во вторник в 26-й раз впервые в формате онлайн.

Лучшим современным танцем была названа постановка "Лилит" Танцевального проекта "Солянка" из Кирова. За работу балетмейстера-хореографа отмечен Вячеслав Самодуров, поставивший "Приказ короля" в екатеринбургском театре "Урал Опера Балет".

Исполнительницей лучшей женской роли стала Полина Булдакова за роль Никии в спектакле "Баядерка" пермского Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. А исполнителем лучшей мужской роли стал Артем Овчаренко за роль Леонта в "Зимней сказке" Большого театра. В номинации "Работа дирижера в балете" награжден Антон Гришанин ("Зимняя сказка", Большой театр).

"Золотая маска" отражает биение театральной жизни, поэтому фестиваль в этом году прошел через все испытания, с которыми столкнулись и театры, - подчеркнула директор фестиваля Мария Ревякина. - Сейчас вместе с театрами мы учимся работать по-новому. Вот эта новая реальность доказывает нам необходимость профессионального нашего взаимодействия и поддержки коллег. Поэтому нам так важно сегодня не просто услышать с этой сцены решение жюри, самое значимое для нас - объединить всех наших героев, всех участников и все театры фестиваля этого, 20-го, года".