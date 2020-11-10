Пермский Театр-Театр выиграл в пяти номинациях "Золотой маски" со спектаклем "Винил"

ТАСС, 10 ноября. Спектакль "Винил" Пермского Театра-Театра победил в пяти номинациях Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом было объявлено во вторник на церемонии, которая проходит в 26-й раз впервые в формате онлайн.

Спектакль стал лучшим в жанре оперетты-мюзикла. В номинации "Лучшая женская роль" победила актриса Анна Огорельцева, сыгравшая Капитолину в спектакле "Винил", а Марат Мударисов был награжден как исполнитель лучшей мужской роли, сыграв Жоржи в спектакле. Также была отмечена дирижер спектакля Татьяна Виноградова и актер Илья Линович за роль второго плана.

Лучшим режиссером оперетты-мюзикла стал Алексей Франдетти за мюзикл "Стиляги" в Театре наций. "Я хочу признаться в любви к своей бабушке, ей без малого 90 лет, которая подарила мне любовь к театру. Хочу сказать спасибо всем тем людям, которые верили в наш успех. Хочу сказать огромное спасибо Театру наций, в котором, кажется, нет ничего невозможного", - сказал Франдетти по видеосвязи.

Артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев ведут мероприятие со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), прямая трансляция - на портале "Рамблер".

"Сегодня устоявшийся образ жизни подвержен серьезным испытаниям, и как никогда мы ощущаем хрупкость привычной жизни. Но именно сейчас становится понятным, насколько значима для каждого человека культура. Театр, искусство и творчество не теряют своего значения, более того, они дают людям силы, эмоциональную поддержку, возможность осмыслить действительность, наполняют внутренне, дарят надежду", - приветствовала зрителей и участников премии министр культуры РФ Ольга Любимова.