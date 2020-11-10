Спектаклям Рыжакова и Богомолова присудили "Золотую маску"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Постановка "Иранская конференция" Виктора Рыжакова в Театре наций и спектакль "Преступление и наказание" Константина Богомолова в театре "Приют комедианта" были названы лучшими драматическими постановками большой и малой формы на Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом было объявлено на церемонии, которая проходит в 26-й раз, впервые в формате онлайн.

"Что касается нашего спектакля, команда замечательных артистов говорит о самых важных вопросах, которые нас всех волнуют. Мы развеяли миф о том, что замечательные артисты все вместе не могут существовать, а "Иранская конференция" доказала, что еще как могут", - сказал Рыжаков.

И Богомолов, и Рыжаков поблагодарили организаторов фестиваля и премии за то, что несмотря на все сложности, мероприятие состоялось. "Огромное спасибо "Золотой маске" и жюри, всей большой команде. Мы ужасно счастливы. Огромное спасибо, что "Маска" состоялась, несмотря на это трудное время. Спасибо Марине Евсеевне (Ревякиной, гендиректору фестиваля - прим. ТАСС) и всей команде, благодаря тому, что они смогли создать этот праздник", - отметил Богомолов.

"Три сестры"

Спектакль "Три сестры" театра "Урал Опера Балет" был признан лучшей оперной постановкой российской национальной театральной премией "Золотая маска".

Лучшим режиссером стал американец Кристофер Олден, поставивший оперу "Три сестры". Артистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Дарья Терехова была награждена как исполнительница женской роли в опере за роль Бьондетты в спектакле "Влюбленный дьявол", а Антон Росицкий - как исполнитель мужской роли Дона Альвара в этом же спектакле.

Лучшим дирижером был признан Айнарс Рубикис за работу над "Русалкой" в Большом театре. "Спасибо Большому театру за доверие, особенно генеральному директору Владимиру Урину, солистам, хору и моему любимому оркестру Большого театра", - произнес он по видеосвязи.

В номинации "Работа композитора в музыкальном театре" отмечен Александр Вустин посмертно. Он стал автором музыки к спектаклю "Влюбленный дьявол". "Александр Вустин ждал постановки своей оперы 40 лет, даже забыл надеяться, что это может случиться. И вот это произошло, его музыка отмечена "Золотой маской", которая будет вручена супруге Марине Леопольдовне", - сказал художественный руководитель оперы Музыкального театра им. К. Станиславского и В. И Немировича-Данченко и режиссер постановки Александр Титель. Супруга Вустина, в свою очередь, сказала, что если бы композитор был бы жив, он был бы счастлив.