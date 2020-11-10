Урин считает лучшим решением для театров закрытие, а не заполняемость на 25%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин видит лучшим решением закрыть театры, чем играть при 25-процентной рассадке. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений.

"Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50% - невозможно", - сказал он.

Гендиректор ГАБТ пояснил, что при заполняемости в 25% возникает две проблемы. "Первая - у нас до конца декабря проданы билеты, и каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать - кого не пускать. Можно представить, какие скандалы у нас впереди будут", - отметил Урин.

Второй проблемой он назвал финансовые сложности, которые возникнут в связи с возвратом билетов. "Совершенно очевидно, что при 25% заполнения зрительного зала те расходы, которые мы тратим на проведение спектаклей, которые не покрывается бюджетом и субсидиями, а являются расходами за счет заработка, мы никаким образом не покроем. У нас возникнут очень серьезные финансовые убытки", - поделился Урин.

Он добавил, что ГАБТ ведет консультации с Министерством культуры РФ и правительством РФ о том, как в этой ситуации существовать федеральным учреждениям.