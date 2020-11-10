Спектакли о женщинах, Древней Руси и Ближнем Востоке: главные лауреаты "Золотой маски"

Фестиваль должен был по традиции завершиться еще в апреле большой торжественной церемонией, а сейчас нам уже должны были представлять новых номинантов на будущий год. Но ковид внес коррективы в планы абсолютно всех людей на планете, и "Золотая маска" остановила показы спектаклей весной. После снятия ограничительных мер фестиваль продолжился уже офлайн, однако само награждение все-таки провели в Сети, что, кстати, не помешало увидеть всех победителей. Сотни людей со всей страны подключались к трансляции, чтобы поддержать коллег. Ну а мы рассказываем вам о семи спектаклях, которые победили в главных номинациях, и почему их надо бы посмотреть. Иранская конференция Театр Наций, Москва Номинация: драма/спектакль большой формы

Все начинается логично: представители мировой элиты, лучшие умы человечества собираются в Копенгагене, чтобы обсудить военные конфликты на Ближнем Востоке, вопрос о правах человека, казни, пытки, насилие над людьми — вещи, которым, казалось, не должно быть места в современном развитом обществе. В собрании участвуют десять человек: поэт, политолог, дирижер, журналисты, профессора. Все они пришли, чтобы высказать свое мнение, их монологи противоречивы, взгляды и концепции могут вывести из себя их соседей по сцене, да и зрителей в зале. Частенько выступающего уносит куда-то от главного вопроса конференции, начинаются рассуждения о боге (который у каждого свой), о потреблении, даже о том, что технический прогресс — это якобы путь к деградации. Такое чувство, что проблемы Ирана их и не интересуют вовсе, вместо этого герои все больше и больше погружаются в какие-то абстрактные философские размышления, повышая градус диалога. Пытаясь разобраться в собственном сознании, они совершенно забывают, ради чего все затевалось. Преступление и наказание Театр "Приют комедианта", Санкт-Петербург Номинация: драма/спектакль малой формы

Описание Сцена из спектакя "Преступление и наказание" © Стас Левшин/Пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Режиссер Константин Богомолов решил немного осовременить произведение русского классика. Он отказывается от страданий, надрыва, эмоционального пафоса в пользу рациональности и даже какой-то сухости. Актеры безэмоционально, будто без знаков препинания, могут произносить текст, который полностью соответствует оригиналу. Но Петербурга Достоевского и его настроения тут нет. Хотя весь спектакль и повторяет структуру романа, многие вещи из сюжета изъяты, а в центре остаются только люди: их отношения, поступки, их преступления и наказания. Пробираясь все дальше в спектакль, начинаешь понимать, что, возможно, все тут, как, впрочем, и в нашей жизни, не то, чем кажется, а самые невинные страдальцы могут быть главными злодеями. Или наоборот. Винил Театр-театр, Пермь Номинация: оперетта-мюзикл/спектакль

Сюжеты про безумную советскую молодежь — одни из самых удачных для такого жанра, как мюзикл. В Москве, например, с большим успехом идет спектакль "Стиляги", который перекликается с одноименным фильмом Валерия Тодоровского, а сам "Винил" уже неоднократно ставился в самых разных городах. Действие мюзикла разворачивается в выдуманной стране, где жители поют и танцуют, но не то, что нравится, а то, что принято. Музыка диктует им, как думать и жить. Этому бросают вызов главные герои — стиляги. Они ищут новые образы, мелодии, они смелые, яркие, жизнерадостные. Они существуют по одному принципу: вижу цель, не вижу препятствий. И с упоением сносят весь мрак на своем пути. Тем более что это выдуманная страна, где в самый подходящий момент (пусть и немного нелепо) обязательно появится желаемая помощь. Хорошо темперированные грамоты Театр Post, Санкт-Петербург Номинация: эксперимент

Описание Сцена из постановки "Хорошо темперированные грамоты" © Наталья Кореновская/Пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Этот спектакль поставил режиссер Дмитрий Волкострелов, который в театральных кулуарах стал нашим Леонардо Ди Каприо. Каждый год он представляет новый проект, и всем кажется, что да, победитель этой номинации очевиден. Но катарсис случился лишь сегодня. Спектаклю он выбрал название, созвучное с одним из главных опусов Иоганна Себастьяна Баха "Хорошо темперированный клавир", где собраны циклы из прелюдий и фуг. Режиссер тоже пользуется музыкальной структурой и приемами, когда выстраивает спектакль: голоса могут переходить один в другой, как в полифонической фуге, а само чтение грамот тоже, кажется, делится на две части с прелюдией-вступлением. И читают древнерусские берестяные грамоты XI–XV веков, которые сейчас считаются памятником мировой культуры, 12 человек. В "ХТГ", как и у Баха, очень много деталей и тонкостей, которые интересно рассматривать и разбирать. Есть символы, которые будоражат наши воспоминания и жизненный опыт, есть движения людей, которые повторяются и тоже на что-то намекают, есть структура, которая похожа на лабиринт, но становится ясной, если его преодолеть. Грамоты, где описывается быт средневековых людей, демонстрируют на экране, все это происходит не в театральном пространстве, и декораций тут нет. И вообще, ничего, кажется, о театре не напоминает. Хотя, возможно, именно тут и поднимается один из самых горячих вопросов о вовлеченности и присутствии в современном искусстве. Три сестры Урал Опера Балет, Екатеринбург Номинация: опера/спектакль

Положить на музыку произведение Антона Чехова взялся венгерский композитор Петер Этвеш. Но ему как настоящему мастеру было неинтересно работать с текстом Чехова, который уже исследован вдоль и поперек и как только не был интерпретирован. Так что он отказывается от последовательного сюжета и делит всю партитуру на три части. Каждая часть идет от лица одного из героев: Ирины, Андрея или Маши. Но это бы не было одной из лучший опер ХХ века, если бы все было так просто. Композитор поработал и с текстом, деконструировав его. Звучать могут отдельные реплики, куски монологов, диалогов, слов, слоги, что угодно. Из "Трех сестер" Этвеш собирает пазл, кропотливо расставляя каждый элемент на свое, по его мнению, место. Здесь нет традиционных номеров, как в ваших любимых операх Верди или Чайковского. Одно тянет за собой другое, а музыкальная ткань развертывается перед слушателями, раскрывая новый, особенный образ пьесы. Ведь главное у Чехова — это вовсе не сюжет. Артефакт-сюита Большой театр, Москва Номинация: балет/спектакль

Описание Сцена из спектакля "Артефакт-сюита" © Дамир Юсупов/Большой театр

Это бессюжетный одноактный балет, который создал один из величайших танцовщиков и хореографов современности Уильям Форсайт. Через тела артистов он воспевает красоту человека, искусство, создает и разрушает на сцене симметрию, возводит невероятные структуры и образы. У Форсайта классические движения, но все они окружены контекстом. Вы узнаете обычные па, которые могли видеть в любом балетном спектакле, но, с другой стороны, и чувствуете в них что-то необычное. Лилит Танцевальный проект "Солянка", Киров Номинация: современный танец/спектакль

Главная героиня этого спектакля — женщина. Не конкретная, а в принципе. Хотя, конечно, хореограф Анна Щеклеина отталкивалась именно от образа первой жены Адама как сочетания бунтарства, дикости, силы и красоты. Вдохновленная импровизацией танцовщицы Полины Глухих, она воплощает на сцене такой женский архетип, сложный, неоднозначный, у которого есть темная сторона. Многих она может пугать, но на самом деле она же может и защитить в нужный момент. Многие постановки современного танца о поисках, многие из них — камерные, где участвует один или два артиста. Поэтому это всегда получается немного история о самом себе, где зрители цепляются за что-то близкое им. Тишина. Посвящение Эдит Пиаф Театральная компания Н. Суконкиной и Союз театральных деятелей России, Москва Номинация: куклы/спектакль

Описание Сцена из спектакля "Тишина. Посвящение Эдит Пиаф" © Ирина Афанасьева/Пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"