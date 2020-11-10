Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина впервые получил "Золотую маску"

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина впервые за свою историю стал победителем национальной театральной премии "Золотая маска". Актриса театра Дарья Чураева получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль дочери городничего, в спектакле "Ревизор", сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"Артистка Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарья Чураева стала обладателем национальной театральной премии "Золотая маска". Актриса получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Марьи Антоновны, дочери городничего, в спектакле "Ревизор" режиссера Петра Шерешевского. Премьера спектакля состоялась в 2018 году на псковской сцене. Это первая "Золотая маска" в истории как Псковского театра драмы, так и всего региона", - отмечается в сообщении.

Псковский спектакль "Ревизор" был номинирован на "Золотую маску" в пяти номинациях: "Лучший драматический спектакль большой формы", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана".

"Это невероятный, очень большой успех театра, награда не только замечательной актрисы Даши Чураевой, но и всего спектакля в целом, это признание продуктивности наших общих усилий по развитию и обновлению театра. Это большое культурное событие и для театра, и для региона. Переполняет чувство радости и гордости", - цитирует пресс-служба слова арт-директора Псковского академического театра драмы Андрея Пронина.

Премьера спектакля-фантазии на тему комедии Николая Гоголя прошла в псковском театре драмы 6 сентября 2018 года. Режиссер, почти не меняя текста пьесы, перенес ее действие в современные реалии. Например, чиновники уездного города пользуются мобильными телефонами, делают сэлфи, а сотрудники полиции облачены носят современную форму. Как следует из аннотации к спектаклю, эта постановка - гибрид гиперреализма и мистического триллера. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов.

"Ревизор" уже участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках и Новороссийске. В 2019 году спектакль был показан в Великом Новгороде в рамках Всероссийского театрального марафона. А по итогам смотра-конкурса "Признание", псковское отделение Союза театральных деятелей (СТД) России признало "Ревизор" лучшим спектаклем сезона. Впервые за свою многолетнюю историю псковский театр был номинирован на "Золотую маску" в конце 2018 года с постановкой "Река Потудань". Весной 2019 года она стала шестикратным номинантом национальной театральной премии.