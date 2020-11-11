Новая книга о Корморане Страйке "Дурная кровь" выйдет на русском языке в декабре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новая книга Роберта Гэлбрейта "Дурная кровь" выйдет на русском языке в декабре. Об этом сообщили в издательстве "Иностранка".

Гэлбрейт - псевдоним, под которым Дж. К. Роулинг пишет романы о частном детективе Корморане Страйке.

"Новый детектив Роберта Гэлбрейта "Дурная кровь" выходит в издательстве "Иностранка" уже в декабре 2020", - сказали в пресс-службе.

Книга - пятая в серии. Повествование строится вокруг очередного запутанного дела, которое предстоит раскрыть главным героям. По сюжету Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к частному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, обращается незнакомая женщина и просит найти ее мать, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году.

Со своей помощницей Робин Эллакотт, успевшей стать в их агентстве полноправным партнером, Страйк разыскивает очевидцев.

Перевела книгу на русский язык Елена Петрова.

Под именем Гэлбрейта опубликованы произведения, в которых появляется Корморан Страйк, - детективные романы "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна".