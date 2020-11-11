Музей Победы переведет выставочные проекты в онлайн-формат

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музей Победы в связи с новыми ограничениями переведет в онлайн-формат выставочные проекты, запланированные на ближайшее время. Помимо этого в музее запустят Zoom-экскурсию по экспозиции "Подвиг народа", сообщил ТАСС в среду директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ранее Министерство культуры опубликовало приказ, согласно которому федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий.

"В нынешних непростых обстоятельствах перед нами стоит задача сохранить доступ людей к музейным ценностям. Уверен, для этого у нас есть все возможности. Так, нашу масштабную экспозицию "Подвиг народа" можно будет посмотреть, присоединившись к zoom-экскурсиям, которые мы запустим в ближайшее время. Выставочные проекты, которые музей планировал представить, обязательно будут переведены в цифровую версию. Например, 13 ноября мы откроем выставку, подготовленную совместно с Национальным музеем Республики Калмыкия им. Пальмова", - сказал Школьник.

Он напомнил, что у музея уже есть большой опыт онлайн-деятельности - весной Музей Победы одним из первых сумел перевести свою аудиторию в виртуальное пространство. "В цифровом формате мы регулярно размещали экскурсии, мастер-классы, аудиосказки. Эта работа продолжилась и после открытия музея для посетителей", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе музея добавили, что при соблюдении всех требований можно посещать постоянные экспозиции музея. Кроме того, сохраняется возможность индивидуальных экскурсий.