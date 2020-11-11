Музей Москвы надеется возобновить выставку о ВХУТЕМАСе после снятия ограничений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музей Москвы продлевает часы работы выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" 11-12 ноября до 23:00, затем выставка будет законсервирована. Организаторы надеются возобновить ее после снятия ограничений, сообщила ТАСС в среду генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", приуроченная к 100-летию Высших художественно-технических мастерских, открылась для посетителей 10 ноября. Она рассказывает о ВХУТЕМАС как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. В экспозицию вошли живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Экспонаты для выставки предоставили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, другие учреждения.

"За последний год мы уже переживали и закрытие, и открытие, и внедрение новых правил санитарной уборки, и перчаточно-масочный режим, и онлайн, и офлайн. Мне кажется, мы ко всему готовы. Еще есть целых два дня, 11 и 12 ноября, чтобы посмотреть уникальную экспозицию. Так как выставка, приуроченная к юбилею ВХУТЕМАС, открылась недавно, мы продлеваем часы работы и открываем дополнительные сеансы с 21-00 до 23-х часов. В дальнейшем, после консервации выставки, мы предпримем все усилия, чтобы ее продлить, и надеемся, что музеи и партнеры пойдут нам навстречу. Ведь проект уже получил самые теплые отзывы зрителей", - сказала Трапкова.

Также до 23:00 в эти дни будут продлены часы работы второй части основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства и выставочной программы фестиваля "Типомания", которые проходят в пространстве Музея Москвы.

Трапкова отметила, что Музей Москвы уже давно перевел все образовательные активности перевели в онлайн-формат. "Параллельная программа к выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" стартует в онлайне уже в этот четверг, 12 ноября, и мы рассчитываем, что это позволит максимальному количеству детей и взрослых узнать о ВХУТЕМАСе", - добавила собеседница агентства.

Во вторник был опубликован указа мэра Москвы. В нем говорится, что "приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов)". Ограничения будут введены в период с 13 ноября по 15 января.