Третьяковка закроет временные выставки и перенесет некоторые проекты на 2021-2022 годы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в соответствии с приказом Министерства культуры РФ закроет временные выставки и снова пересмотрит выставочные планы, что повлечет за собой изменение в планировании выставочных проектов на 2021-2022 годы. Количество посетителей может снизиться до 20% от их обычного числа, но очень важно, что постоянные экспозиции останутся открытыми, сообщила ТАСС в среду генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Министерство культуры РФ ранее в среду опубликовало приказ, согласно которому федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий. В Третьяковской галерее будут закрыты временные выставки "Предчувствуя ХХ век. Васнецов, Репин, Серов, Ге, Врубель, Борисов-Мусатов", "Сарра Лебедева. Избранное", "Андрей Красулин. Без названия" и другие. Также перенесутся временные выставочные проекты, открытие которых планировалось в ноябре-декабре.

"Мы серьезно готовились к этим проектам - к графической выставке "Александр Бенуа и Серебряный век". И самое главное, конечно, к выставке Роберта Фалька, которая была задумана давно и должна была открыться в 20-х числах декабря как такой новогодний подарок. В этой ситуации, насколько это будет возможно, мы продолжим невидимую стороннему глазу работу над этими выставками и будем очень надеяться, что после 15 января, при серьезнейшей подготовительной работе мы сможем максимально быстро открыть эти временные экспозиции", - сказала Трегулова.

В декабре в галерее планировалось открыть важнейший международный проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". "У нас как раз состоится заседание выставочной комиссии, на которой мы опять подвинем основные выставочные проекты. Мы уже один раз это сделали, но интуитивно поостереглись об этом объявлять. Тем более мы следили за тем, что происходит в Европе, и видели, что закрываются музеи во Франции, Германии, Нидерландах. Правильно сделали, что не объявили, потому что пришлось бы еще раз объявлять о переносе. Мы сейчас, как и другие музеи, будем серьезнейшим образом анализировать сложившуюся ситуацию и двигать наши выставочные планы, выстраивая определенные приоритеты и перенося какие-то проекты на 2021-2022 годы", - добавила собеседница агентства.

Снижение числа посетителей и доходов

Трегулова отметила, что в июле, когда музеи открывались после нескольких месяцев простоя, число посетителей составляло около 25% от обычного показателя в летние месяцы. "Мы отсчитывали от обычных летних месяцев, а не того периода, когда у нас экспонировались одновременно выставки Ильи Репина и Эдварда Мунка, как в прошлом году. В августе количество посетителей выросло до 50%, а с сентября опять начало снижаться, и в настоящий момент оно составляет те самые 25%, которые с 13 ноября являются нормой допуска в театры и концертные залы. Боюсь, что скоро этот процент снизится в галерее до 20%", - добавила она.

Посетители, купившие билеты на временные выставки и экскурсии, абонементы на лекции заранее, смогут вернуть их. "Доходы, которые мы получаем сейчас от продажи 25% от того количества билетов, которое мы продавали раньше, это не те суммы, которые решают вопросы финансового обеспечения музея. Для нас сейчас на самом деле главное в этом не доход, а главное, что мы остаемся открытым музеем, не закрываемся и не отправляем все свои службы, работающие с посетителями, на две трети оклада на вынужденный простой", - подчеркнула Трегулова.

Она считает очень важным, что, согласно приказу Министерства культуры РФ, двери музеев, театров, концертных залов будут открыты для посетителей. "Чтобы у людей была возможность прикоснуться к настоящему, подлинному, великому искусству. Мне кажется, очень важно оставить возможность для людей приходить в музей, потому что это невероятное важное эмоциональное подпитывание, это, извините за банальность, та самая духовная пища для ума, для души, для глаз, которая поддерживает людей в сегодняшнее очень трудное время", - отметила Трегулова.

Собеседница агентства подчеркнула, что с момента открытия в июле музеи максимально соблюдают все необходимые меры безопасности. По словам Трегуловой, сейчас коллекция Третьяковской галереи, как и многих других музеев, "дома" - так как экспонаты вернулись с зарубежных выставок, и это редкая возможность увидеть шедевры в таком составе.

Она напомнила, что накануне в Новой Третьяковке на Крымском Валу вновь открылись для посетителей залы авангарда, которые были закрыты около 2,5 месяцев из-за ремонта системы ливневых стоков. Вновь открытые залы - первая часть постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", залы с первого по четырнадцатый, где представлены две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Над городом" Марка Шагала, а также шедевры Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Александра Родченко и других знаменитых художников. Планируется, что следующим этапом станет открытие еще восьми залов постоянной экспозиции Новой Третьяковки - это должно произойти в течение месяца.