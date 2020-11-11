Музей русского импрессионизма с 13 ноября закроется для посетителей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музей русского импрессионизма закроется для посещения с 13 ноября. Выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" может быть продлена после снятия ограничений в январе. Об этом сообщила ТАСС в среду генеральный директор музея Юлия Петрова.

"Мы вынуждены закрыть музей с 13 ноября, согласно последнему распоряжению городских властей. Выставка Сергея Виноградова должна была работать до 10 января, возможно, нам удастся ее продлить и сохранить экспозицию в полном составе. В проекте участвуют 27 музеев и 12 частных коллекций, в том числе из Прибалтики и Беларуссии, с которыми мы будем обсуждать новые сроки", - сказала Петрова.

Она добавила, что исходя из этого будут скорректированы планы музея на 2021 год. Собеседница агентства уточнила, что прежде всего это коснется дат проведения готовящейся выставки "Охотники за искусством" о феномене коллекционирования в СССР". Ранее Петрова рассказала ТАСС, что Музей русского импрессионизма запланировал на конец 2021 года выставку работ японских импрессионистов из музеев Токио и Киото. Выставка французского мастера Эжена Каррьера, изначально запланированная на осень 2020 года, предварительно перенесена на 2022 год.

Во вторник был опубликован указа мэра Москвы. В нем говорится, что "приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов)". Ограничения будут введены в период с 13 ноября по 15 января.

Музей русского импрессионизма открылся в 2016 году. Основа постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма - работы Василия Поленова, Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Константина Юона и других художников. Многие картины, представленные сегодня в залах музея, были возвращены в Россию из-за рубежа.