Фестиваль "Золотая провинция" в Пензе открылся спектаклем по пьесе Григория Горина

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Открытие IX международного театрального фестиваля "Золотая провинция" прошло вечером в среду в Пензенском областном драматическом театре. Спектаклем открытия стала постановка драмтеатра "Чума на оба ваши дома!" по пьесе Григория Горина.

"Мы начали делать этот спектакль перед самым карантином, и в тот день, когда должна была быть премьера, объявили карантин. Полгода мы ждали, и я рад, что именно этим спектаклем открывается фестиваль, потому что он - как символ выживаемости театров", - отметил художественный руководитель Пензенского областного драмтеатра Сергей Казаков.

Григорий Горин написал пьесу "Чума на оба ваших дома!" в 1994 году. Трагикомедия в двух частях продолжает собой сюжет "Ромео и Джульетты" Шекспира и рассказывает о семьях Монтекки и Капулетти после гибели влюбленных.

Фестиваль "Золотая провинция" пройдет с 11 по 17 ноября в трех городах Пензенской области - Пензе, Заречном и Кузнецке. В его программу включены спектакли 20 профессиональных и любительских театров из России и зарубежья. Постановки детских коллективов, а также моноспектакли театров из Германии, Израиля, Болгарии и Казахстана будут показаны в рамках онлайн-программы. По итогам фестиваля будут вручены Гран-при лучшему спектаклю, приз за лучший моноспекталь, лучшие мужскую и женские роли, постановки любительских театров отметят лауреатскими степенями.

По словам члена жюри фестиваля, актера и педагога ГИТИС Романа Калькаева, "Золотая провинция" представляет собой уникальный театральный проект. "Здесь на одну сцену выходят как уже маститые артисты, так и юные, начинающие", - отметил Калькаев во время церемонии открытия.

Замминистра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов уточнил, что в этом году фестиваль будет более камерным, чем в предыдущие годы. "Мы долго думали и принимали решение о том, проводить ли фестиваль в этом году или нет. Он должен был состояться в апреле, но в связи с отменой всех массовых мероприятий учреждения культуры долго не работали. <...> Фестиваль проводим камерно, не в том масштабе как раньше - во всех трех городах максимальная загрузка залов будет не более 25%", - сказал Карпов журналистам.

О фестивале

Впервые фестиваль прошел в Кузнецке Пензенской области в 2012 году. За годы проведения в его рамках выступали театральные коллективы из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Саратова и других российских городов, а также из Израиля и Германии.