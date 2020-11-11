В Петербурге объявили победителей всероссийской премии "Культура онлайн"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Победителей всероссийской премии "Культура онлайн", учрежденной дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума, объявили в среду в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент ТАСС. На соискание премии было подано 235 работ из 43 регионов России.

Премия "Культура онлайн" учреждена с целью поощрения учреждений культуры, активно внедряющих онлайн-технологии, а также значимых проектов в сфере культуры, которые осуществлены с помощью передовых информационных средств. В этом году премия состоялась впервые.

"Публика получила уникальную возможность увидеть то, что обычно доступно только специалистам. Множество проектов сделано с применением инструментов дополненной реальности. В 2020 году Россия отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и уже на стадии рассмотрения заявок экспертным советом было принято решение выделить для этого дополнительную номинацию - специальный приз жюри. Очень надеюсь, что премия "Культура онлайн" станет значимым стимулом для учреждений культуры активнее осваивать цифровое пространство", - сказала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, чье обращение транслировали на церемонии.

Победители

В номинации "Лучшая SMM-кампания", в которой экспертный совет выбирал самый популярный блог о культуре и искусстве в российском сегменте интернета, победителем стала Школа популярного искусства OP_POP_ART искусствоведа Анастасии Постригай. Это блог в Instagram, который популяризирует искусство среди пользователей сети. Лучшим в номинации "Интеграция IT и культуры" признан проект "Музей исчезнувших картин" медиагруппы "Россия сегодня", в котором можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных VR-образцов русского искусства.

Среди онлайн-платформ победителем выбран проект Stay Home With Russian Seasons. Это сервис с обширной бесплатной медиатекой русского культурного контента для иностранной и российской аудитории, разработанный фестивалем "Русские сезоны". В номинации "Онлайн-прорыв года" победа была присуждена самому яркому и новаторскому проекту, посвященному культуре и искусству, который совершил прорыв в онлайн-сфере за счет нестандартного подхода к созданию контента. Им стал портал Культура.рф, который во время пандемии коронавируса стал главной платформой для учреждений культуры по всей стране: с марта в афише портала было размещено более 86 тыс. онлайн-мероприятий - концертов, лекций, фильмов, спектаклей.

В категории "Лучший онлайн-проект", которая вызвала наибольший интерес среди участников (было подано более 100 проектов), экспертный совет присудил награды трем участникам. Третье место занял "Марафон искусства "ВКонтакте" соцсети "ВКонтакте", который дал возможность зрителям первыми увидеть премьерные показы из любой точки России. Второе место - "Наедине с Пушкинским" ГМИИ им. А. С. Пушкина, который первым из музеев страны поддержал международную акцию "ИзоИзоляция": в домашних условиях с помощью подручных средств участники воссоздавали шедевры изобразительного искусства и публиковали их в сети. Первый приз получил проект "Российско-немецкая музыкальная академия онлайн - к 75-летию окончания Второй мировой войны" (RCCR Projects Gmbh), который включает в себя два фильма и четыре стрима, посвященных исторической дате.

Спецпризы

Спецприз жюри за творческий подход получил цифровой проект "Культура Ярославии" - навигатор по ярким событиям, символам и культурному наследию Ярославской области. Еще два проекта получили специальный приз в дополнительной номинации, которая объединила проекты к 75-летию Победы. Ими стали проект "Сказки в бомбоубежище" информагентства ТАСС, посвященный будням воспитателей, учителей и детей в период блокады Ленинграда, а также исполнение песни "День Победы" сводным коллективом из тысячи музыкантов и певцов под руководством Юрия Башмета (первое место).

В экспертный совет премии вошли 11 деятелей культуры, представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям. Среди них - актриса Анна Михалкова, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, завотделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, писатель Александр Цыпкин и другие. Председатель совета - Алла Манилова.