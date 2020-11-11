В Петербурге начнут отмечать 800-летие со дня рождения Александра Невского фотовыставкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Фотовыставкой, посвященной памятным местам, которые связаны с почитанием Александра Невского, откроется в Санкт-Петербурге в декабре празднование 800-летия со дня рождения князя. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, выездное совещание по подготовке празднования провел в среду в Александро-Невской лавре губернатор Петербурга Александр Беглов при участии наместника лавры епископа Кронштадтского Назария.

"В Петербурге создан организационный комитет по подготовке к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, подготовлен план городских мероприятий на 2020 и 2021 годы. Первым мероприятием станет фотовыставка "Во имя святого князя", которая пройдет в историческом парке "Россия - моя история" с 4 по 24 декабря 2020 года. В экспозиции будет представлено 100 фотографий из альбома, составленного епископом Кронштадтским Назарием. Посетители выставки смогут увидеть храмы, часовни, приделы и другие молитвенные места во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенные в России и за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Торжества в честь Александра Невского пройдут по всей России. Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Совместно с правительством Петербурга над подготовкой праздничных мероприятий работают Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации и бизнес-структуры.

Святой князь

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.

В 1723-1724 годах мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Петербург в Александро-Невский монастырь. Невский считается небесным покровителем Петербурга.

В июне 2014 года президент России подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".