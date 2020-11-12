Фильм "Цой" Алексея Учителя выходит в прокат

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Картина "Цой" режиссера Алексея Учителя о вымышленных событиях, которые происходили летом 1990 года после гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя в автомобильной аварии, выходит в российский прокат, сообщает пресс-служба проекта.

Фильм снят киностудией "Рок" в жанре роуд-муви, в нем показаны вымышленные события августа 1990 года, связанные с расследованием ДТП, унесшего жизнь музыканта. "Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в этом году как дань памяти музыканту", - сказал Учитель, которого процитировали в пресс-службе.

К разработке сценария режиссер приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. По сюжету водитель "Икаруса", с которым столкнулся "Москвич" Цоя, вынужден везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе едут все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. На экране не появляется актер, играющий Виктора Цоя, его образ складывается из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев.

"Это история не про водителя, он отчасти выдуманный персонаж. Это история про нас всех, про то, что мы не знаем, куда наша дорога нас выведет, что будет с нами и нашими близкими. С одной стороны, это очень страшно, а с другой стороны, смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать", - сказал журналистам на премьере актер Евгений Цыганов, исполнивший роль водителя "Икаруса".

По словам актрисы Паулины Андреевой, которая предстала в образе последней возлюбленной Цоя, ее персонаж таит в себе загадку, она тяжело переживает потерю близкого человека и редко проявляет себя на экране. Она отметила, что погрузиться в роль артистам помогли художники по костюмам и художники-постановщики, которым удалось воссоздать ту эпоху, в которой жил и творил музыкант. "Все работало на то, чтобы мы отключились от действительности и перенеслись в это время. Это путешествие в юность моих родителей", - поделилась она с журналистами.

Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, а также в Калининградской и Псковской областях. Роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Маша Пересильд и другие.