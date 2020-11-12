Драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выходит в российский прокат

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, удостоившаяся специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, выходит в российский прокат. Одной из лучших реакций на картину режиссер назвал молчание зрителей после просмотра.

Премьера нового фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале, где он представил Россию в основной конкурсной программе. Международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт присудило ему специальный приз. "У меня было желание сделать фильм о прошедшем войну поколении - очень чистых людей, коммунистов. Они верили в общество, которое строили, верили в Сталина, с его именем шли на фронт, умирали. Это были люди, в общем-то, фанатичные, а у любого фанатика очень узкий взгляд, и в этом его драма. Объяснять не нужно, я предпочитаю оставить зрителя в смятении. Именно в смятении, в потребности размышлять, задаваться вопросом - почему он все же любит этого героя, который не соответствует его идеалам. Меня интересует амбивалентность мира, отсутствие подсказанных ответов, свойственных голливудскому рецепту. В этих размышлениях зрителя, надеюсь, кроется его внутренний рост", - рассказал режиссер в интервью ТАСС.

Кончаловский добавил, что молчание, которое может возникнуть в зале после завершения просмотра, будет одной из лучших реакций на картину. Молчание, по мнению режиссера, говорит о том, что человек охвачен чувствами, и ему некоторое время нужно побыть в этом состоянии, чтобы с ними смириться.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Она сыграла партийную работницу, чья дочь пропадает во время демонстрации. "Мы видим устройство мира, которое существовало в тот момент. У героини не может возникнуть вопроса, почему у нее есть паек, а у соседки нет. У нее есть абсолютно логические объяснения всему, что с ней происходит, кроме того момента, когда начинают стрелять по невинным людям. Этого она объяснить не может, у нее трагедия, у нее рушится мироощущение, понимание мироздания. Главное - через что она проходит в поисках своего ребенка", - рассказала Высоцкая о своей героине на пресс-конференции в ТАСС.

Специальный показ картины в рамках проекта "КАРО.Арт" пройдет 13 ноября в киноцентре "Октябрь". После показа зрители смогут пообщаться с режиссером по видеосвязи. Фильм Кончаловского о драматическом и долго державшемся под грифом секретно эпизоде советского времени снят при поддержке Минкультуры и фонда Алишера Усманова, который выступает продюсером уже третьей ленты Кончаловского, включая премированный в Венеции в 2016 году "Рай".

Режиссер неоднократно становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также Гран-при за "Дом дураков" (2002).