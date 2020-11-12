Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет марафон главных картин с Людмилой Гурченко

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Марафон картин с участием Людмилы Гурченко пройдет в четверг на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция" к 85-летию со дня рождения актрисы. Зрителям покажут отреставрированные фильмы "Карнавальная ночь", "Женитьба Бальзаминова", "Вокзал для двоих" и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Мосфильм. Золотая коллекция" - единственный киноканал в национальном эфире, собравший на одной "кнопке" все шедевры главной киностудии страны, и хиты с Людмилой Гурченко, конечно же, - сияющие бриллианты этой сокровищницы. Ее улыбка, магнетизм ее взгляда, обезоруживающая правдивость ее образов заставляют нас не просто смотреть - всматриваться в эти фильмы, раз за разом делая новые зрительские открытия. Фильмы сняты и не меняются, но вечно меняемся мы, и потому - только представьте, сколько важного, нужного еще скажут нам героини Людмилы Марковны и ее партнеров по этим хитам", - сказал ТАСС директор по киноканалам "Цифрового телевидения" Иван Кудрявцев. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм".

Отреставрированные версии пяти главных фильмов с участием Людмилы Гурченко покажут на канале и в прямом эфире на его официальной странице в социальной сети "Одноклассники", рассказали в пресс-службе. Программа включает новогоднюю комедию "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова, ставшую первой главной ролью актрисы в большом кино, и "Вокзал для двоих" того же режиссера, мелодраму "Любовь и голуби" Владимира Меньшова, "Отпуск за свой счет" Виктора Титова и "Женитьба Бальзаминова" Константина Воинова.

Советская и российская актриса Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. После окончания школы она переехала в Москву, где начала свою кинокарьеру. Среди наиболее известных фильмов с ее участием - "Карнавальная ночь", "Девушка с гитарой", "Соломенная шляпка", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и другие. Гурченко - Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и Государственной премии России, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Актриса ушла из жизни 30 марта 2011 года в Москве.