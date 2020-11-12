В Москве открывается Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Четвертый Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, посвященный борьбе с насилием и военной агрессией, открывается в четверг в Москве. В этом году он пройдет в очно-заочном формате, сообщил директор фестиваля, ректор Института театрального искусства им. народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин.

"В этот непростой год мы сумели сохранить наш фестиваль. Несмотря на политические кризисы и вирусную пандемию, 12 ноября мы торжественно открываем IV Фестиваль театральных школ стран БРИКС, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме борьбы с насилием и военной агрессией. Мероприятие пройдет в новом, очно-заочном, формате", - сказал Томилин, чьи слова приводят в пресс-службе фестиваля.

Он отметил, что это станет интересным и существенным экспериментом в области международного сотрудничества. Начнется фестиваль с образовательной программы, включающей мастер-классы и конференции с ведущими профессорами театральных школ БРИКС. В этом году приехать на фестиваль смогли не все участники. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 80 актеров из разных стран. Офлайн-площадкой станет Московский художественный театр комедии (МХТК) при Институте театрального искусства.

Организаторы предполагают, что число онлайн-зрителей будет более 15 тыс. в день, а за весь период проведения мероприятия - более 150 тыс. Как поясняют в пресс-службе, через рабочие прямые эфиры отсутствующие в Москве гости фестиваля будут работать, обучаться и участвовать в спектакле вместе со всеми в режиме реального времени. В мероприятии примут участие представители Китая, Бразилии, Индии, Южно-Африканской Республики и России.

Помимо участия в образовательных мероприятиях и конференциях студенты представят совместный спектакль в стиле "Играем вместе!", который 22 ноября завершит программу фестиваля. В этом году участники покажут постановку "Мамаша Кураж и ее дети" по Бертольду Брехту. Трансляцию можно будет увидеть на сайте фестиваля и на YouTube-канале Института театрального искусства имени Кобзона.

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - традиционный интернациональный праздник творческой молодежи и профессионалов театра из сообщества БРИКС. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов России, Министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом". ТАСС является информационным партнером фестиваля.