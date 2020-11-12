Театр Олега Табакова покажет премьеру спектакля "(Не)смешно" по Чехову

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) представит в четверг премьеру спектакля "(Не)смешно" по Антону Чехову в постановке режиссера Александра Марина, которая состоится на "Сцене на Чистых прудах". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"(Не)смешно" - спектакль Александра Марина по произведениям Антона Павловича Чехова", - сказала Андрейкина. "Основой для инсценировки стали не слишком известные ранние рассказы писателя "Пропащее дело", "Длинный язык", "Тина", "Хористка" и маленькая очаровательная пьеса-шутка "Медведь", - перечислила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что "эти сюжеты придуманы, а возможно, взяты из жизни молодым писателем, еще не вполне расставшимся с псевдонимом Антоша Чехонте". "Чеховский юмор всегда связан с абсурдом обычной человеческой жизни, в который мы все погружены и которого часто не замечаем. Смешно или не смешно - это, как в картинках-иллюзиях: зависит от того, как посмотреть", - пояснила пресс-атташе.

Мнение режиссера

Свой комментарий по данному поводу дал режиссер Александр Марин. "Наш спектакль - история о девушке, которая пришла на свидание, назначенное ей молодым артистом на складе декораций. Но выбраться из театра она не смогла. В поисках выхода ей пришлось идти по лабиринту женских ролей, превращаясь в разных чеховских героинь, проживая разные варианты женской судьбы. Персонажи этих историй мечтают о любви, о славе, о деньгах, а на деле получается, конечно, по-разному... Они легко сочетают в себе высокие порывы, расчетливый ум и разнообразные страсти, но эта "неоднородность" делает их живыми, понятными и близкими нам, мужчинам и женщинам совершенно других времен", - считает режиссер.

По его мнению, "спектакль "(Не)смешно" чем-то напоминает фильмы Чарли Чаплина, когда ты хохочешь, хохочешь, а потом тебе становится очень грустно, потому что его персонаж вызывает дополнительные чувства". Постановщик спектакля убежден, что "в любой чаплиновской миниатюре есть большой человеческий смысл, как и в любом рассказе Чехова". "Чехов предлагает, с одной стороны, анекдот, где есть смешной поворот, парадоксальное или глупое событие, а с другой - умный и печальный взгляд на нас самих, на то, чем в действительности мы занимаемся в жизни", - отметил режиссер.

По его выражению, "этот спектакль - посвящение в игру, посвящение в театр для молодых артистов, совсем недавно принятых в труппу Театра Олега Табакова". В числе исполнителей ролей - Арина Долгих, Александр Фисенко, Павел Шевандо, Севастьян Смышников, Илья Богомолов, Михаил Бочаров, Анастасия Дворянская, Павел Чернышев.