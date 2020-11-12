Эксперт: кинопроизводителям РФ требуется компенсация возникающих из-за пандемии расходов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российским кинопроизводителям необходимо компенсировать непредвиденные расходы, которые могут возникать при съемке фильмов в период пандемии, а также смягчить условия по поводу возвратных средств, выделявшихся государством на создание картин. Такое мнение выразил в интервью ТАСС глава студии "Рок" Алексей Учитель.

"Если говорить о министерстве культуры и Фонде кино, то нужно принять пакет мер поддержки, сделать амнистии относительно возвратных денег, которые выделялись на производство, иначе мы не выживем. Кинотеатры погибают, начнут погибать и студии. Мы занимаемся производством - если мы остановимся, то в следующем году нечего будет смотреть. Сейчас мы обсуждаем среди продюсеров, что для российских фильмов, вышедших в прокат до Нового года, нужно ввести специальный коэффициент, который будет учитываться при определении лидеров в Фонде кино. Мы с коллегами будем бороться за это. Думаю, что следующий год будет очень непростым", - сказал Учитель, отвечая на вопрос агентства, какие меры необходимо принять для того, чтобы поддержать российскую киноотрасль в условиях пандемии.

По словам режиссера, фильм "Стрельцов" Ильи Учителя производства студии "Рок" об известном советском футболисте, который вышел 24 сентября, пять недель подряд занимал первое место в российском прокате, но собрал в три раза меньше денег, чем мог бы собрать в более благоприятное время. Подобная ситуация сложилась и вокруг дебютной картины "Китобой" Филиппа Юрьева, получившей главный приз в секции авторского кино Венецианского кинофестиваля.

"Но все же я сторонник того, что выжидать не стоит (откладывать выход фильмов - прим. ТАСС). Если мы не будем ничего показывать, то зрители совсем забудут о кинотеатрах. Как минимум год потребуется, чтобы восстановить их доверие к посещению кинозалов, чтобы они не боялись. Я уж не говорю о семейных походах", - пояснил собеседник агентства.

Учитель рассказал, что в сложившейся ситуации студии все же удалось снять дебютную картину "Земун" Эдуарда Жолнина, а также запустить в производство блокбастер "Пальмира" Андрея Кравчука, съемки которого планируется завершить в ноябре. В создании этого фильма задействована большая группа.

"В этих условиях любой срыв, даже просто подозрение на болезнь - и все останавливается, больше 150 человек проходит тестирование. Куда списывать эти затраты? Они не были заложены в смете. Мы написали письмо со своими предложениями: надо помогать, надо хотя бы компенсировать те затраты, которые мы не предполагали. Я знаю, что предпринимаются усилия, но это должно привести к конкретным мерам", - заключил режиссер.