Режиссер сообщил, что создатели фильма "Цой" не пришли к согласию с наследниками музыканта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создателям фильма "Цой" о вымышленных событиях, которые происходили летом 1990 года после гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя в автомобильной аварии, не удалось прийти к согласию с родственниками по поводу картины. Они имеют право на отрицательное мнение, но юридических оснований для споров нет, сказал в интервью ТАСС режиссер Алексей Учитель.

"К сожалению, нет. Парадокс в том, что это тот случай, когда нам и не нужно согласие родственников. Право говорить о Цое принадлежит каждому из нас, кто угодно может сказать: "А я себе Цоя представляю вот так". И никто не может стучать кулаком по столу и утверждать, что надо по-другому. Те три песни, которые звучат в фильме, - цитаты из моих же документальных картин. Юридически никакого криминала нет. Я действовал открыто, сценарий был опубликован, его читали. Да, и сын, и другие люди могут иметь отрицательное мнение, я и не пытаюсь всем угодить. Но что-либо запрещать, мне кажется, невозможно", - сказал Учитель, отвечая на вопрос агентства, удалось ли прийти к согласию с родственниками музыканта.

Сын Виктора Цоя Александр 1 сентября опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме "Цой", готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

Режиссер Алексей Учитель сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Он подчеркнул, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. Министр культуры Ольга Любимова, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что картина получила прокатное удостоверение на законном основании.