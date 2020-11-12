Теодор Курентзис представит в Перми проект Международного Дягилевского фестиваля

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Дирижер Теодор Курентзис совместно с Пермским театром оперы и балета представит в Перми проект Международного Дягилевского фестиваля в специальном формате. С 18 по 20 ноября на сценических площадках прозвучат несколько произведений, в том числе новых, в исполнении музыкантов оркестра и хора musicAeterna, сообщила журналистам в четверг пресс-служба театра.

"С 18 по 20 ноября Теодор Курентзис и Пермская опера представят проект Международного Дягилевского фестиваля в специальном формате, учитывающем реалии пандемического времени - "Дягилев +". Трехдневный марафон вместит в себя российскую премьеру нового сочинения Алексея Ретинского, Четвертую симфонию Брамса и подборку камерных сочинений от средневековой баллады до мистического струнного "эмбиента" 1960-х. Все произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра и хора musicAeterna под управлением Федора Леднева и Теодора Курентзиса", - сказано в сообщении.

"Krauseminze" Ретинского - пятнадцатиминутное сочинение для голоса и симфонического оркестра, вдохновленное поэтическим миром Пауля Целана. Следующие два дня будут посвящены камерной музыке, концерты пройдут в одном из цехов культурного пространства "Завод Шпагина". Программа составлена преимущественно из редко исполняемых сочинений различных эпох и стран. 19 ноября прозвучит любовная баллада "De Fortune me doi pleindre et loer" средневекового французского поэта и композитора Гийома де Машо, пьеса итальянского композитора-мистика Джачинто Шельси "Anahit", фрагменты "Song Book" Бернарда Ланга и многое другое. 20 ноября musicAeterna вновь обратятся к музыке Гийома де Машо, а также к композиции Арво Пярта "Psalom", написанной в авторской технике тинтинабули, и сочинению Хельмута Лахенмана. Организаторы отмечают, что все мероприятия пройдут строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в прошлом году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.