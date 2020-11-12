В Петербурге пройдет день открытых дверей городских галерей и арт-пространств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 40 площадок в Санкт-Петербурге, работающих в сфере современного искусства, откроют двери для публики в рамках Art Weekend 21-22 ноября. Событие пройдет под эгидой II Кураторского форума - ежегодного международного проекта, организованного Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и его Северо-Западным филиалом, сообщили в четверг ТАСС представители проекта.

"Art Weekend - день открытых дверей петербургских галерей и арт-пространств. Это одновременно исследование текущего состояния местной арт-сцены, важное для профессионального сообщества, и большое общедоступное городское событие. Специально для мероприятия готовятся лекции, дискуссии, перформансы, выставки и экскурсии", - рассказали устроители.

В числе площадок-участников арт-уикенда - Центральный выставочный зал "Манеж", Музей стрит-арта, филиал Музея городской скульптуры "Мастерская Аникушина", арт-центр "Пушкинская 10", "Севкабель Порт", Центр современного искусства имени Сергея Курехина, галерея "Борей", Новая сцена Александринского театра и многие другие.

Кроме того, на территории "Ленполиграфмаш" в "Амфитеатре" в дни Art Weekend будет организована дискуссионная площадка. В этом году ее работа посвящена вопросам образования в сфере культуры и развития арт-инфраструктуры, а также стратегиям коммуникации с аудиторией и внутри профессионального сообщества, отметили организаторы.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы решили не отказываться от проведения Art Weekend в Петербурге в этом году. Мы предусмотрели ряд мер, позволяющих провести это событие крайне бережно по отношению к нашим посетителям", - отмечается на сайте мероприятия. Посетителей просят не забывать о средствах индивидуальной защиты и заранее спланировать свой маршрут, на посещение большинства событий необходима предварительная регистрация, на выставки действует запись на посещение по сеансам, для посещения отдельных экспозиций нужно приобрести билеты. Для тех, кто предпочтет следить за программой дистанционно, будет организована трансляция мероприятий на YouTube-канале Северо-Западного филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург).

Кураторский форум - проект, инициированный в 2019 году. Это событие с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов, арт-менеджеров, которое нацелено на укрепление и развитие культурных связей российских художников и специалистов в области культуры с коллегами из других стран и регионов, а также на повышение интереса широкой аудитории к современному искусству в Петербурге. В этом году Кураторский форум пройдет с 16 по 30 ноября и будет посвящен образовательным практикам в музеях и других культурных институциях.