Два отечественных мультфильма покажут в США и Канаде зимой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские мультфильмы "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" выйдут на территории США и Канады, в том числе они появятся на платформах iTunes, Google Play и Amazon Video, сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной компании Wizart Animation.

"Права на распространение полнометражных блокбастеров "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" получены на территориях Соединенных Штатов Америки и Канады во время проведения American Film Market 2020. Мультфильмы выйдут в широкий прокат: их покажут на кабельном телевидении, цифровых площадках и стриминговых платформах, среди которых такие массивы как iTunes, Google Play и Amazon Video", - сообщили в пресс-службе, добавив, что соответствующую сделку Wizart Animation заключила с независимым американским дистрибьютором Vertical Entertainment.

Картина "Снежная Королева: Зазеркалье" выйдет на экраны в США и Канаде с 18 декабря, мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" планируется выпустить в январе 2021 года.

"Зрителям во всем мире так полюбилась история Герды, сумевшей своей добротой и верой в дружбу найти путь даже к самому холодному и снежному сердцу, что наша компания не смогла не продолжить рассказ об известных героях. Сейчас студия выпускает спин-офф популярной франшизы "Снежная Королева: Хранители Чудес", где уже известные герои сталкиваются с коварным злом, которому никогда не удастся их сломить", - рассказал генпродюсер Wizart Владимир Николаев, которого процитировали в пресс-службе.

В будущем году студия представит два новых полнометражных мультфильма - сказочную комедию "Гензель и Гретель" и романтическую историю "Руслан и Людмила".