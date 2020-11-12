Минкультуры планирует с 2021 года увеличить финансирование дебютного кино

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры планирует с 2021 года увеличить финансирование дебютного кино до 100% его бюджета, соответствующие изменения в закон внесены в правительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко.

"Минкультуры поддерживает дебютное кино, молодых режиссеров. Со следующего года у нас планируется увеличение финансирования дебютного кино до 100% его бюджета. Это решение было принято еще президентом РФ [Владимиром Путиным], когда он посещал ВГИК в октябре прошлого года. Сейчас эти изменения внесены в закон, в правительство, мы рассчитываем, что к следующему году эти изменения будут в законе о кинематографии", - сказала Максимченко.

Путин встретился с выдающимися выпускниками ВГИКа в октябре 2019 года. По итогам встречи президент поручил, в частности, увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.