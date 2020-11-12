Ведущие федеральные театры не планируют повышать цены на билеты из-за новых ограничений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Крупные федеральные театры, среди которых Государственный Малый театр и Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, не планируют повышать цены на билеты из-за новых ограничений, введенных приказом Министерства культуры РФ. Об этом сообщили ТАСС в четверг руководители театров.

В связи с новыми ограничительными мерами в Москве Министерство культуры РФ предписало с 13 ноября продавать билеты на концерты и спектакли, запланированные на период с 13 ноября по 15 января, с учетом того, что театры и концертные залы могут быть заполнены только на 25%. При этом министерство обязало подведомственные театры в случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января включительно, в объеме, превышающем 25%, прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам.

"Нет, мы не планируем повышения цен. Мы будем работать. Потому что 25% это все равно лучше, чем ничего", - сказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

В Российском академическом Молодежном театре считают, что "повышение цен - это последнее, что можно в этой ситуации сделать". "Нет, мы не планируем повышения цен. Мы ждем зрителей, чтобы хотя бы они за те цены, которые есть, пришли сейчас. Работаем в этих условиях, как можем", - прокомментировала директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум.

Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок также заявил, что театр не планирует повышать цены на билеты. "Цены останутся прежними. Глубина продаж нашего театра - ноябрь и декабрь, и те билеты, которые уже проданы, будут действительны. А с завтрашнего дня продажи билетов объемом свыше 25% от заполняемости зала будут приостановлены, согласно приказу Минкультуры", - сказал он.

Крок посетовал, что намного хуже обстоят дела у московских театров, которые в соответствии с приказом департамента культуры Москвы вынуждены отменять или переносить спектакли, на которые продано билетов свыше 25% от заполняемости зала. Согласно приказу департамента культуры Москвы, при реализации билетов в объеме более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий, проводимых с 13 ноября по 15 января, учреждениями департамента культуры столицы принимаются меры, предусмотренные постановлением правительств РФ № 442 об особенностях отмены, замены либо переноса мероприятий в условиях действующего в Москве режима повышенной готовности.