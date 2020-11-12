Театр "Кремлевский балет" переходит на удаленный режим репетиций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Артисты театра "Кремлевский балет" с 13 ноября перейдут на удаленный режим работы в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Константин Ярошевский.

"С завтрашнего дня наш балет отправляется на удаленку. Мы хотим защитить артистов на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Они будут по возможности репетировать дома", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что предварительно удаленный режим введен на две недели.

"Кремлевский балет" не выступал перед зрителями с середины марта, когда был введен запрет на массовые мероприятия. В июле после ослабления ограничений труппа вернулась к очным репетициям. В октябре театр записал телеверсию двух своих новых программ, рассказал Ярошевский. Они будут размещены на официальном сайте ГКД.

Театр "Кремлевский балет" создан хореографом, народным артистом России Андреем Петровым в 1990 году, труппа выступает на сцене Государственного Кремлевского дворца. Репертуар театра включает как спектакли в постановке мастеров прошлого, Мариуса Петипа, Александра Горского, Льва Иванова, так и балеты хореографов современности. Визитной карточкой "Кремлевского балета" стали "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица" и другие классические шедевры в постановке Петрова.