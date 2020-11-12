Сериал "257 причин, чтобы жить" поборется за приз премии Rose d'Or

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сериал "257 причин, чтобы жить" претендует на престижную международную премию Rose d'Or, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса Start. Номинанты на премию были отобраны из 766 претендентов со всего мира в 12 категориях.

"Кроме "257 причин, чтобы жить" и "Полового воспитания" (Netflix) в номинации "Комедийная драма/ситком" представлены "Парламент" (France TV), "Успеть за 2 недели" (Sky One), "Чувствую себя хорошо" (Channel 4, Netflix) и "Вверх дном" (Channel 4)", - отметили в пресс-службе.

Международная премия Rose d'Or существует с 1961 года и вручается за выдающиеся достижения в развлекательном радио- и телевещании. За ее организацию и проведение с 2019 года отвечает Европейский вещательный союз (EBU) совместно с С21Media. В прошлом сезоне главную награду получил драматический сериал HBO "Чернобыль".

Победители 59-й премии Rose d'Or будут объявлены 9 декабря 2020 года. Церемония пройдет в онлайн-формате, трансляция - на сайте премии и в социальных сетях.

Первый сезон сериала "257 причин, чтобы жить" вышел в марте, сейчас на видеосервисе выходят премьерные эпизоды второго сезона.

В первой части проекта главная героиня сериала - Женя Короткова, узнав, что у нее ремиссия, готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но обнаруживает, что никому не нужна. Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.