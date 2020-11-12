Памятники Охтинского мыса в Петербурге сохранят при создании нового городского парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Археологические памятники Охтинского мыса, относящиеся к периоду до основания Санкт-Петербурга, планируется сохранить в составе нового общественного пространства, которое создается на Охте в рамках проекта компании "Газпром нефть". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, компания "планирует новое городское пространство на Охте, строго исходя из ограничений, установленных государством". Ранее в Верховном суде РФ после рассмотрения апелляционной жалобы оставили в силе первое решение, которым отказали признать недействующим приказ Министерства культуры РФ, включившим территорию Охтинского мыса в реестр объектов культурного наследия и определившим ее границы.

"Как инвестору компании необходима была ясность, где работать можно, а где - нельзя. Решения, касающиеся памятников истории и культуры, должны принимать только соответствующие компетентные государственные органы. То, что Верховный суд РФ дал окончательную правовую оценку действиям министерства культуры, позволяет "Газпром нефти" продолжить работу над проектом на Охтинском мысе, четко опираясь на все предписания государства. Утвержденные охранные зоны на участке компании будут сохранены. Строительство там вестись не будет. Участки с объектами культурного наследия станут частью общедоступного ландшафтного парка", - отметили в "Газпром нефти".

Ранее в суд обращались градозащитники и "Газпром нефть", которые требовали отменить приказ Минкультуры о границах территории данного объекта. Верховный суд, рассмотрев иск, в августе этого года отказал в отмене приказа. На решение была подана апелляция, в которой было также отказано.

Шведская крепость

На территории Охтинского мыса есть выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков". На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки объектов, то есть работы на них должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.

Археологические исследования на территории Охтинского мыса проводились с 1993 года, тогда были выявлены следы шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке. В 2006-2010 годах в связи с планированием строительства на Охтинском мысу Общественно-делового центра "Охта" (проект перенесен в 2010 году на новый участок в Лахте ) были проведены полномасштабные спасательные археологические работы, полностью изучены археологические слои в центральной части мыса. На основании акта государственной историко-культурной экспертизы в 2009 г. произведена корректировка границ территории выявленного объекта.

Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны быть музеефицированы.

Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) опубликовало в сентябре заявление по Охтинскому мысу, в котором говорится, что "археологические памятники Охтинского мыса, знаменующие собой важные этапы в российской истории, связанные с европейской торговлей и борьбой за выход в Балтику, должны быть полностью сохранены для будущих поколений в границах и объеме, предложенных историко-культурными экспертизами 2010 года".