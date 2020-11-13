Жюри Всероссийского конкурса артистов балета объявило лауреатов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать исполнителей классического танца стали лауреатами III Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, который прошел в Москве с 7 по 12 ноября. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организатора - компании "Росконцерт".

Первой премии в старшей группе - от 19 до 35 лет включительно - удостоены ведущие солисты Красноярского театра оперы и балета Георгий Болсуновский и Елена Свинко. Вторую награду получили мастер сцены в театре "Русский балет" Арутюн Аракелян, солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Цыдынжапова Тимур Дымчиков и прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса. Жюри присудило третий приз артисту "Русского балета" Олегу Карацеву, студентке Московского хореографического училища при театре танца "Гжель" Алесе Лазаревой и мастеру сцены театра "Русский балет" Ксении Орел.

Среди танцоров в возрасте от 14 до 18 лет специалисты отметили учащихся Московской государственной академии хореографии Ивана Сорокина и Богдана Плешакова (1 и 2 премии среди юношей соответственно), студентку училища при театре танца "Гжель" Ульяну Васильченко (2 премия среди девушек), учащегося Якутской балетной школы им. Посельских Ивана Одинцова и студента Академии танца им. Эйфмана Егора Рачина (3 премия среди юношей), а также учащуюся Пермского государственного хореографического училища Дарью Чугунову (3 премия среди девушек). Первая награда у девушек не присуждена.

"Уровень участников был очень высок. Мне было очень волнительно выходить на сцену из-за длительного перерыва, - поделилась победительница в старшей женской группе Елена Свинко. - Для меня этот конкурс стал большим профессиональным толчком, так как удалось не только выйти на сцену, достойно показаться, выиграть "золото", но и был шанс поработать на мастер-классах с замечательными наставниками".

Победителей ждут денежные призы. В старшей группе они составляют 200 тыс. рублей, 170 тыс. рублей и 140 тыс. рублей, в младшей - 170 тыс. рублей, 130 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Кроме того, лауреаты получат шанс участвовать в Международном конкурсе артистов и хореографов будущим летом без прохождения отборочного тура.

На уровне вопреки обстоятельствам

Буквально накануне своего открытия конкурс был перенесен из Ярославля в Москву из-за эпидемиологической обстановки. Смотр прошел на сцене Детского музыкального театра им. Сац.

"Спасибо "Росконцерту" за преодоление всех организационных трудностей, переезд из одного города в другой - очень сложный процесс. В итоге все состоялось на высоком уровне, и дети смогли приехать все-таки, несмотря на очень сложную ситуацию", - заметил член жюри конкурса, художественный руководитель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров.

По мнению балетмейстера, конкурс дает хороший профессиональный старт участникам. "Они учат новые роли, разучивают и оттачивают новые танцевальные партии, и, что немаловажно, конкурс - это большая школа эмоциональной выносливости", - подчеркнул он.

За состязанием можно было наблюдать из любой точки страны благодаря онлайн-трансляциям. Также организаторы представили обширную внеконкурсную программу: показы спектаклей, лекции, мастер-классы, круглые столы с экспертами, выставка балетного фотографа Алисы Аслановой "Красота в глазах смотрящего", ретроспектива фильмов и мультфильмов от Госфильмофонда. Стать частью балетного мира помогал портал "Культура.РФ".

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был учрежден правительством РФ в 2012 году и проходит четырехлетним циклом по специальностям "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре", "Классический танец".