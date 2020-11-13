Большой фестиваль мультфильмов пройдет в 2021 году с 28 октября по 8 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Большой фестиваль мультфильмов в следующем году планируется провести с 28 октября по 8 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе смотра.

Большой фестиваль мультфильмов в этом году впервые проходил в смешанном формате: зрители могли увидеть часть программы с 29 октября по 9 ноября в кинотеатрах, а часть - онлайн на официальном сайте.

Традиционно итоги фестиваля подводили путем зрительского голосования, но в этом году организаторы впервые учредили конкурсную программу, которую оценивали профессионалы анимационного искусства. Гран-при за лучший короткометражный мультфильм в российской секции получила "Хозяйка медной горы" режиссера Дмитрия Геллера, в международной - картина "И вот медведь" Аньес Патрон.

"Общее количество зрителей в кинотеатрах, на онлайн-встречах и посетителей фестивальной онлайн-платформы составило более 39 800 человек", - сообщили организаторы.

Большой фестиваль мультфильмов проходит в России с 2007 года, он знакомит зрителей с лучшими образцами российской и зарубежной анимации. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, его программными директорами являются Дина Годер и Мария Терещенко. Стратегическим партнером выступает благотворительный фонд Михаила Прохорова.