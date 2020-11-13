Во Владивостоке состоялась премьера спектакля об актере Юле Бриннере

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля о жизни голливудского актера Юла Бриннера, родившегося во Владивостоке, прошла в пятницу в Приморском краевом театре молодежи. В пресс-службе театра ТАСС сообщили, что посмотреть постановку при безопасной рассадке смогли 160 зрителей.

"В пятницу, 13 ноября, в театре состоялся премьерный показ саги "Бриннер". Посмотреть спектакль смогли 160 зрителей. На премьере присутствовали автор пьесы - приморский драматург Виктория Костюкевич и режиссер, неоднократный номинант премии "Золотая маска" Талгат Баталов", - сказали в театре.

Ранее Баталов сообщал, что, узнав о происхождении голливудского актера Юла Бриннера, он предложил Театру молодежи идею. Режиссер и автор текста решили, что самого Бриннера не будет играть ни один актер, а действующими лицами будут те, кто окружал артиста. Создатели спектакля не ставили задачи передать полную биографию голливудского актера, они хотели отразить натуру Бриннера и дать мотивацию нынешним молодым людям, показать им, что супергерой - это не только персонаж комиксов. По мнению Баталова, артист всей своей жизнью показал, что для человека нет ничего невозможного.

Постановка состоялась при грантовой поддержке Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Директор Театра молодежи Игорь Селезнев сообщал, что на спектакль выделено 3,6 млн рублей, в постановочную команду вошли художники и декораторы из Санкт-Петербурга и Москвы. Над постановкой начали работать потому, что в 2020 году - ровно 100 лет со дня рождения Юла Бриннера.

Юлий Борисович Бринер (позже к фамилии была добавлена вторая "н") родился во Владивостоке 11 июля 1920 года, в возрасте восьми лет вместе с родителями сбежал от большевиков в Харбин. Особняк Бринеров до сих пор стоит в центре Владивостока. В 1956 году Юл Бриннер снялся в фильме "Король и я", за эту роль он получил премию "Оскар".