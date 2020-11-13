Путин подписал указ о праздновании двухсотлетия со дня рождения Островского

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения А. Н. Островского", - говорится в указе.

Правительству в трехмесячный срок поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.

Александр Островский родился 12 апреля 1823 года. Он является автором таких пьес, как "Бедность не порок", "Гроза", "Бесприданница" и других.