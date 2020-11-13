В Москве открыли мемориальную доску в честь Владимира Этуша

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста СССР Владимира Этуша прошла в Москве в пятницу, передает корреспондент ТАСС. У дома в Гранатном переулке, где в течение 41 года жил актер, собрались его родные, друзья и поклонники.

"Я считаю, что это очень важно и замечательно, что мемориальную доску Владимиру Абрамовичу мы открываем сегодня, в день рождения театра Вахтангова - родного Владимиру Абрамовичу театра, которому он посвятил всю свою жизнь. Я очень благодарна всем, кто прошел со мной этот длинный и довольно нелегкий путь", - сказала вдова артиста Елена Этуш. В пятницу Театру имени Евгения Вахтангова, где Этуш служил с 1940 года вплоть до своей смерти 9 марта 2019 года, исполнилось 99 лет.

Автором мемориального портрета стал молодой скульптор Филипп Трушин. Владимир Абрамович запечатлен на фоне фасада здания Театра имени Евгения Вахтангова. На доске написано: "Народный артист СССР, выдающийся актер и театральный педагог Владимир Абрамович Этуш жил в этом доме с 1978 по 2019 г."

"Я считаю очень символичным, что мемориальную доску Владимиру Абрамовичу делал такой молодой человек. Потому что Владимир Абрамович не только выдающийся актер, но и театральный педагог, который всю свою жизнь, помимо театра, посвятил тому, чтобы учить молодежь. И, мне кажется, очень символично, что, получается, даже после смерти он продвигает молодые таланты", - сказала Этуш и добавила, что скульптор замечательно справился с работой.

Сам Трушин признался, что работа была вдвойне непростой, так как он не был знаком с Владимиром Абрамовичем при жизни. "Но образ запечатлеть получилось. Мы много думали, смотрели. Я приходил домой, смотрел одежду, в которой Владимир Абрамович был, смотрел записи спектаклей, старался максимально глубоко представить себе Владимира Абрамовича, так как я при жизни его не застал. Здесь была двойная такая сложная работа, но всё удалось", - сказал скульптор.

Великий артист и истинный человек

На церемонию пришли "вахтанговцы", друзья и коллеги Этуша, поклонники таланта артиста. Многие принесли с собой цветы. Народный артист СССР Василий Лановой рассказал, что они с Этушем на протяжении 66 лет делили гримерную в Театре Вахтангова.

"Это уникальный случай, конечно. Поэтому я имел возможность увидеть его, во-первых, как актера - как он готовится к выходу на сцену, мне всегда это было жутко интересно. Во-вторых, он много рассказывал о своем участии в войне. Он был ранен, и достаточно сильно ранен, и он как-то не любил об этом говорить, но мне, поскольку я был "домашний", "свой", говорил", - рассказал Лановой.

Он добавил, что много беседовали они и о жизни, и о сути искусства. "О том, как надо оставаться истинным человеком в самом большом понимании этого слова, ибо он это сделал, на мой взгляд, великолепно. Пусть имя его остается в Театре Вахтангова и в сердцах людей на самое продолжительное время", - заключил артист.

Также на церемонии были директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, актрисы Наталья Варлей, Ирина Купченко, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский и многие другие деятели культуры. На открытии памятной доски выступил руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета Сергей Петров, который зачитал телеграмму председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес Театра имени Вахтангова.

Ранее Крок сообщил ТАСС, что мемориальная доска установлена на деньги, ассигнованные правительством Москвы, которое выделило на эти цели специальный грант. Он пояснил, что "Владимир Абрамович Этуш - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и имеет право на такой грант".