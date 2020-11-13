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В Выборге создадут музей подводной археологии под открытым небом

Основой для создания учреждения станут колонны, поднятые со дна Выборгского залива в октябре, которые разместили возле выставочного центра Эрмитаж-Выборг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Музей подводной археологии, посвященный находкам на дне Балтийского моря, планируется открыть рядом с выставочным центром Эрмитаж-Выборг в Ленинградской области. Как сообщил в пятницу журналистам директор выставочного центра Эрмитаж-Выборг Александр Костенко, основой для создания нового музея будут колонны, поднятые со дна Выборгского залива в октябре и установленные на площади перед эрмитажным центром.

Официальное открытие экспозиции с колоннами состоялось в Выборге в пятницу.

"Наша мечта - на этом месте сделать музей подводной археологии под открытым небом. Эти колонны - первый ключик. Во время подъема колонн достали и останки корабля, и сейчас мои сотрудники работают над ними. Мы сейчас их обрабатываем, консервируем, и в следующем году мы хотим открыть здесь еще одну экспозицию: под стеклянными куполами мы выставим останки корабля. Дальше у нас большие планы - есть еще останки кораблей, и мы их обязательно выставим здесь", - сказал Костенко.

Гранитные заготовки для колонн, которые затонули в Балтийском море по пути в Санкт-Петербург, были обнаружены несколько лет назад на дне Выборгского залива у поселка Балтиец. Предположительно, баркас с двумя заготовками для колонн Казанского собора из выборгского гранита затонул и был выброшен на мель залива в начале XIX века, до настоящего времени фрагменты судна и гранитные колонны находились в воде, в 50 м от берега. Операция по подъему началась только в этом году после тщательного обследования находки подводными археологами.

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