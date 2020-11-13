Спектаклями по мотивам Бродского и Шекспира открылся VII фестиваль моноспектаклей в Перми

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Разговор в разговоре" по мотивам поэзии Иосифа Бродского и постановка "Кукольные страсти по королю Лиру" открыли седьмой фестиваль-конкурс моноспектаклей "МОНОfest", который продлится в Перми до 16 ноября. За происходящим на сцене также можно следить в режиме онлайн на сайте и страницах фестиваля в социальных сетях.

"Разговор в разговоре" в постановке Владимира Михельсона - первая попытка раскрыть текст Бродского в формате моноспектакля. Действие пьесы происходит в ленинградской психиатрической больнице. Моноспектакль "Кукольные страсти по королю Лиру" - это театральная фантазия на тему трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир" для подростков и взрослых", - говорится в описании к спектаклям.

"Разговор в разговоре" состоит из монологов и диалогов двух противоположных персонажей, которых играет петербургский актер Олег Алмазов. Вольный пересказ шекспировской трагедии с одной куклой ведет артист Пермского театра кукол Даниил Петров, он рассуждает со зрителями на тему любви, власти, предательства, отношений отцов и детей.

По словам программного директора фестиваля Нины Соловей, всего в программу вошли 13 спектаклей, один из них участвует вне конкурса. Спектакли на сцене Пермского Дома актера и на "Сцене-Молот" Пермского академического Театра-Театра покажут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владикавказа и Кемерова. В афише постановки по произведениям Бродского, Булгакова, Зюскинда и Шекспира, а также по пьесам современных драматургов. По итогам смотров жюри конкурсной программы во главе с театральным критиком Евгенией Тропп определят лауреатов первой, второй и третьей степени, а также обладателя гран-при.

Мероприятие организовано Пермским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края и Союза театральных деятелей РФ.