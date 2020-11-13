Алексей Учитель заявил, что он имеет моральное право снимать фильм о Викторе Цое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель считает, что он и его коллеги имеют моральное право снимать фильм о лидере группы "Кино" Викторе Цое. Об этом он сказал журналистам в пятницу на киностудии "Ленфильм", где в рамках программы "День русского рока" прошел спецкпоказ фильма "Цой".

"Я придерживаюсь точки зрения такой: пожалуйста, высказывать можно, можно не принимать многие вещи, нельзя только одного - не только мне, а любому творческому человеку - запрещать, запрещать высказываться о человеке, о том, что принадлежит всем нам - и он сам, и его творчество. Поэтому вот в этом смысле я категорически не согласен. <...> Раз нам выдано прокатное удостоверение, значит, законов мы не нарушили, никаких этических вещей. Уж я точно имею моральное право делать картину о Викторе Цое, и мои коллеги, и друзья, и товарищи. А если есть какие-то нарушения, скажем, авторских прав, то они имеют право это оспорить", - сказал Учитель, отвечая на вопрос журналистов о том, получило ли развитие недопонимание вокруг фильма, которое возникло со стороны родственников Цоя.

Режиссер отметил, что встречался с родными Цоя несколько раз, в том числе перед съемками. По его словам, сын исполнителя Александр высказывал претензии по сценарию. "Но это его право. <...> Тем не менее, мы и перед съемками встречались и договорились о том, что снимаем. Потом я показывал какую-то часть материала, но фильма целиком ни Александр, ни другие родственники не видели", - добавил он.

Сын Виктора Цоя Александр 1 сентября опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме "Цой", готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

Режиссер Алексей Учитель сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Он подчеркнул, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. Министр культуры Ольга Любимова, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что картина получила прокатное удостоверение на законном основании.

О фильме

К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. По сюжету водитель "Икаруса", с которым столкнулся "Москвич" Цоя, вынужден везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе едут все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. На экране не появляется актер, играющий Виктора Цоя, его образ складывается из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев. Фильм вышел в российский прокат 12 ноября.