С информацией в оперативные службы обратилось 20 человек, сообщает пресс-служба Минприроды региона

ЧИТА, 21 июля. /ТАСС/. Более 1 млн рублей выплатили жителям Забайкалья в качестве вознаграждения за информацию о поджигателях леса. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"Семь забайкальцев, предоставившие информацию о поджигателях, а также задержавшие виновников лесных пожаров, получили денежное вознаграждение размером более миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что трое граждан передали достоверную информацию о поджигателях, четверо - задержали поджигателей. Всего же с информацией в оперативные службы обращались 20 человек.

Согласно постановлению губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в регионе сумма вознаграждения за информацию о поджигателях леса увеличена с 14 апреля. За поимку поджигателя выплачивается 250 тыс. рублей, за предоставление информации - 150 тыс. рублей.

Отмечается, что по данным на 14:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 21 июля в Забайкалье действуют шесть пожаров в Красночикойском округе. Причиной возгорания во всех случаях стали сухие грозы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 74 га. Кроме того, два пожара на площади 14 гектаров локализованы на территории Красночикойского и Петровск-Забайкальского округов. В тушении задействованы 124 лесных пожарных с применением 17 единиц техники.

Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. В регионе действовал режим ЧС федерального уровня с 7 апреля по 5 июля. Благодаря осадкам 9 июля в Забайкалье были потушены все лесные пожары, а 11 июля отменен особый противопожарный режим.