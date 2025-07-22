Всего с начала сезона зарегистрировано 26 возгораний на площади более 80 га, сообщили в Минприроды региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Четыре лесных пожара, действующих на территории Карелии, не угрожают населенным пунктам, сообщили ТАСС в Минприроды региона.

Во вторник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на территории республики действуют четыре лесных пожара - в Калевальском, Лоухском, Кондопожском и Прионежском районах и округах. По его словам, они возникли из-за людей.

"Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Всего с начала сезона зарегистрировано 26 пожаров на площади более 80 га", - сообщили ТАСС в Минприроды Карелии.

В Кондопожском районе десантники ликвидируют лесной пожар уже несколько суток. Площадь возгорания на тот момент составляла около 50 га. Работу специалистов осложняет горение торфяной подстилки и особенности местности. Парфенчиков поручил увеличить мощности и направить туда дополнительную группу десантников из Петрозаводска.

Площадь пожара в Лоухском районе составляла 15 гектаров, туда утром дополнительно вылетел борт с десантниками из Калевалы.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. В этот период можно посещать природу, но запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. За нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 600 тыс. до 1 млн рублей.