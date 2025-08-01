Он веден в 10 из 20 муниципалитетов республики, сообщила пресс-служба Минприроды региона

СЫКТЫВКАР, 1 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в лесах введен в 10 из 20 муниципалитетов Республики Коми в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, дневная температура на юге региона превышает плюс 30 градусов. На время ограничений запрещено разжигать открытый огонь, сообщила пресс-служба Минприроды республики.

"В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, правительством Республики Коми принято постановление об установлении особого противопожарного режима на территориях десяти муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Особый режим введен в Сыктывкаре, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах - это все южные и центральные районы региона. Жителей призвали неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Так, в лесу запрещено разжигать открытый огонь, выжигать сухую траву, оставлять мусор, непотушенные окурки и спички, самовозгораемый материал и стеклянную посуду во избежание воспламенения.

По данным ЦГМС Коми, с 19 июля в отдельных районах республики установилась чрезвычайно высокая пожароопасность - пятого класса, что классифицируется как опасное природное явление. Дневная температура воздуха на юге Коми в ближайшие дни превысит плюс 30 градусов. Существенных осадков не ожидается до конца следующей недели, сообщал ТАСС начальник ЦГМС Коми Олег Козел.

С начала этого года в Коми зафиксировано 30 лесных пожаров на площади 148,36 га, в том числе 11 возгораний в июле.

Коми - один из крупных лесных регионов России, леса составляют 87% территории региона, причем это ценные хвойные породы - ель и сосна. В 2024 году зафиксировано 76 лесных пожаров площадью 303 гектара. В 2023 году из-за сухой и жаркой погоды было 145 лесных пожаров на площади 1 351 га, из них 56% произошло от сухих гроз, остальные - по вине местных жителей.