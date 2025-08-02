Эти средства поступят в центр авиационной и наземной охраны лесов, сообщили в пресс-службе правительства

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил дополнительно выделить из резервного фонда регионального правительства 15 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Средства направят Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов, сообщили в пресс-службе правительства.

По обновленным данным Минприроды, на территории Карелии действуют 39 лесных пожаров на общей площади около 1 697 га. Семь из них локализовано на площади 565,7 га. В тушении задействованы 409 специалистов и 79 единиц техники.

"2 августа в ходе очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что пожарная обстановка в регионе остается сложной. Для борьбы с лесными пожарами он поручил дополнительно выделить из резервного фонда регионального правительства 15 млн рублей Министерству природных ресурсов и экологии республики для Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов", - сказано в сообщении.

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. В Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, исключение - проезд по дорогам общего пользования. По всей республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.

Объявление о наборе в дружину

Власти Пудожского района объявили о наборе волонтеров в пожарные дружины в связи с распространением очагов лесных возгораний и высокой опасностью появления новых пожаров в муниципалитете. Сообщение об этом опубликовали в официальной группе властей в соцсети "ВКонтакте".

Всех, кто готов вступить в дружину, просили обращаться в администрацию или в Пудожское авиационное отделение.

В пятницу стало известно о том, что в трех районах Карелии огонь подошел на расстояние двух километров к населенным пунктам. Среди них - поселок Красногорский в Пудожском, Кривой Порог в Кемском, а также Волома в Муезерском районе. По данным властей, в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.