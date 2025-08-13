В Югре в ликвидации лесных пожаров участвуют более 80 человек

Все природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе локализованы, они действуют на площади 92 га,

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Все природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе локализованы, они действуют на площади 92 га, в их ликвидации задействованы более 80 человек. Об этом ТАСС сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В Югре установилась теплая погода с температурой воздуха до плюс 20 градусов и выше, при этом в регионе периодически идут сильные дожди с грозами. Ранее в регионе специалисты тушили 4 лесных пожара на площади 159,7 га в Березовском и Советском районах.

"На утро 13 августа в Югре действуют два лесных пожара на площади 92,8 га. Оба пожара локализованы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данных пожарах задействованы 86 человек. Действующие ландшафтные возгорания в регионе отсутствуют.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 175 лесных пожаров на площади 4 738,1 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.