В Туве площадь лесных пожаров сократилась до 2 тыс. га

Однако из-за жаркой погоды в республике ожидают увеличение площади действия пожаров в лесах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве за сутки сократилась на 400 га и составила около 2 тыс. га. Однако из-за жаркой погоды в республике ожидают увеличение площади действия пожаров в лесах, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"В Республике Тыва ожидается увеличение площади действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности в лесах. Вероятность охвата все больших территорий региона экстремально высокими уровнями пожарной опасности связана с сухой, теплой, местами жаркой погодой. <…> На 13 августа Авиалесоохрана и наземные службы тушат на землях лесного фонда на территории республики 17 пожаров на площади, пройденной огнем, 2 034 тыс. га", - говорится в сообщении. По данным регионального Минлесхоза, на утро 12 августа в Туве общая площадь пожаров составляла около 2,4 тыс. га.

В связи с возможным ухудшением ситуации с лесными пожарами в Туве комиссия Рослесхоза по ЧСиПБ рекомендует республике рассмотреть вопрос о дополнительном привлечении к борьбе с огнем межрегиональных лесопожарных сил. "Помощь "Авиалесоохране" и наземным лесным службам Тувы в борьбе с огнем оказывают 235 парашютистов и десантников федеральной "Авиалесоохраны". Для переброски сил и средств на тушение труднодоступных очагов привлечены 2 спецвертолета федеральной "Авиалесоохраны" Ми-8 МТВ 1 с увеличенной дальностью полета", - пояснили в "Авиалесоохране".

Главной причиной пожаров в Туве называют сухие грозы. В регионе введен режим ЧС в лесах. По данным Гидрометцентра, в регионе с 12 августа стоит теплая, сухая погода. Температура воздуха днем составляет около плюс 30 градусов.