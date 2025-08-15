В регионе действуют пять лесных пожаров, один из них локализован

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Пять лесных пожаров действуют в Карелии на площади около 14,5 га, один из них локализован, сообщается в Telegram-канале Минприроды региона. Как рассказали ТАСС в министерстве, накануне в республике действовало два лесных пожара на площади 1,3 га.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и сухие грозы вызвали в июле и начале августа массовые лесные пожары на территории республики. Недавно ситуацию удалось стабилизировать, поэтому власти отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

"По состоянию на утро 15 августа в Карелии действуют пять лесных пожаров, один из них локализован. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

Пожары действуют в Лахденпохском, Прионежском и Муезерском районах, а также Сортавальском округе. Площадь самых крупных составляет 8 и 6 га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать два пожара, возникших из-за обрыва проводов на линии электропередачи. Еще два, произошедших по вине людей, потушили в пятницу.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено.