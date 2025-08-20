Площадь пожаров в Туве за сутки выросла на 300 га

Они действуют на территории шести лесничеств республики, часть из них в труднодоступных местах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла на 300 га и составила 2,3 тыс. га. В регионе действуют 23 пожара, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

Накануне в Туву были направлены дополнительные федеральные силы для тушения лесных пожаров. Туда вылетело 35 авиапожарных. В регионе действует режим ЧС в лесах.

"По состоянию на 08:45 часов (05:45 мск) 20 августа 2025 года на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находится 23 лесных пожара на общей площади 2 300,5 га", - сообщили в министерстве. На утро 19 августа на территории республики действует 22 лесных пожара на общей площади 1 997 га.

Лесные пожары действуют на территории шести лесничеств республики, часть из них в труднодоступных местах. "Основной причиной новых пожаров по-прежнему являются грозы, в Каа-Хемском районе 2 очага возникли из-за перехода от степных пожаров, действовавших недалеко от села Бурен-Хем в выходные дни. На данный момент, по данным службы ГО и ЧС республики, в степной зоне действующих пожаров не зарегистрировано", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства и природопользования Григория Ондара.

В Туве с 19 августа по 8 сентября введен особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Действуют высокие классы пожарной опасности. На ликвидации пожаров работают более 500 человек.