В регионе действует семь лесных пожаров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве за выходные дни сократилась до 505 га. В регионе действует семь лесных пожаров, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

"По данным на утро 25 августа, на территории республики функционирует 7 очагов на площади 505 га. В 5-ти км зоне от населенных пунктов пожаров нет", - сообщили в министерстве. На утро 23 августа на территории республики действовало около 15 лесных пожаров на площади 1 тыс. га.

По данным министерства, пожары тушат в четырех районах республики. В тушении задействовано более 250 человек и 18 единиц техники.

В Туве с 19 августа по 8 сентября введен особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Также в республике введен режим ЧС в лесах. Действуют высокие классы пожарной опасности.