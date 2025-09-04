К тушению привлечены 294 человека, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 15,9 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 13 лесных пожаров на площади 15 948 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Жиганского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализован один лесной пожар на площади 395 га на территории Верхоянского района", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 294 человека. На авиапатрулирование запланировано привлечение 11 воздушных судов, на тушение - 2.

За прошедшие сутки ликвидированы четыре лесных пожара на площади, пройденной огнем, 367,5 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.