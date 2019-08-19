За сутки в России потушены более 200 природных пожаров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 200 природных пожаров удалось ликвидировать за сутки в России на площади почти 100 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края потушено 48 очагов природных пожаров на площади 53 тыс. 473 га. Всего на территории РФ за сутки потушено 202 очага на площади 98 тыс. 417 га", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует. По его словам, в целом по России группировка сил, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет около 3 тыс. человек, 929 единиц техники и 38 воздушных судов.